ФСБ задержала 69 членов экстремистской организации в Москве

14 ноября ФСБ вместе с сотрудниками МВД задержали в Московском регионе членов организации «Таблиги Джамаат».

О задержании участников экстремистской организации сообщается на сайте ФСБ. Ведомство уточняет, что в деятельности «Таблиги Джамаат» участвовали выходцы из Центральной Азии и россияне.

Сотрудникам спецслужб удалось задержать 69 членов ячейки, в том числе ее руководителя. В ходе обысков у задержанных нашли экстремистскую литературу, средства связи, а также электронные носители информации с отчетами о противоправной деятельности.

Следователи возбудили уголовное дело.

«Таблиги Джамаат» — экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.