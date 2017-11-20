Двоих пьяных безработных мужчин задержали при краже игрушек в ЦАО

В Басманном районе Москвы двое безработных мужчин пытались украсть игрушки из магазина.

Как сообщает в понедельник, 20 ноября, агентство «Москва» со ссылкой на столичное управление МВД, в ведомство поступила информация о том, что кто-то проник в магазин игрушек в офисом здании на улице Маросейка в Басманном районе ЦАО Москвы.

«Охранник здания пояснил прибывшим полицейским, что через камеры наблюдения видел, как по третьему этажу ходят двое нетрезвых граждан, и на том же этаже вскрыто помещение магазина», — рассказали в пресс-службе.

Полицейские во время обследования здания задержали двух подозреваемых в совершении преступления с пакетами с игрушками. Задержанными оказались безработные пьяные мужчины 1988 и 1989 годов рождения.

Отмечается, что похищенное у мужчин изъяли, по факту произошедшего проводится проверка.