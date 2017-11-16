Десятки тысяч свиней в России отправят на убой из-за эпидемии чумы

Фермеры несут многомиллионные убытки из-за эпидемии свиной чумы, унесшей жизни десятков тысяч особей.

Об этом сообщает «Рен ТВ». Вспышка чумы зафиксирована в более чем 20 регионах России. Десятки тысяч свиней отправлены на убой. Больным животным вводят иньекцию яда, после которой смерть наступает почти мгновенно. Далее мертвые туши свиней отвозят на полигон, где сжигают на гигантском костре. Только так, по действующим в России правилам, борются с этим страшным вирусом.

Мясо зараженных животных попало на прилавки, но угрозы для людей оно не несет. Между тем пищевые отходы, оставшиеся от этих продуктов, могли пойти на корм скоту, что смертельно опасно для них. Сам факт подобной эпидемии для животноводческого бизнеса крайне опасен — фермеры несут многомиллионные убытки из-за свиной чумы.