В центре внимания
Card image cap

Зачем Пентагону наши биоматериалы?

Один день с Ильей Яшиным

Борис Корчевников: "Спас" – это главное дело всей моей жизни


Новости дня

16 ноября, четверг

[11:40]Тело дочери сотрудника Генпрокуратуры нашли под окнами дома в Москве
[11:32]68% россиян поддержали идею создания Putin Team
[11:23]Американский 21-летний рэпер Лил Пип скончался от передозировки
[11:09]Кудрин заявил, что у властей РФ закончились деньги на выплату пенсий
[10:56]Петр Павленский объявил о сухой голодовке в тюрьме
[10:26]Десятки тысяч свиней в России отправят на убой из-за эпидемии чумы
[10:16]На оскорбившего и избившего следователя банкира завели дело
[09:59]Четверо погибли в столкновении легковушки с "КамАЗом" на Кубани
[09:58]Минсельхоз предложил разрешить молоко с синим оттенком
[09:42]В ЮЗАО задержали мужчину, убившего пожилого отца декоративным мечом
[08:59]В Нелькане просят посмертно наградить спасшую ребенка пассажирку L-410
[08:55]Водитель сгоревшего в Москве автобуса смог выбраться из салона
[08:22]Двое совершили самоубийство в психиатрической больнице СИЗО
[08:18]Из тюрьмы в США госпитализировали Чарльза Мэнсона в тяжелом состоянии
[07:57]Метеочувствительных москвичей предупредили о повышенной влажности
[07:37]В WADA назвали проделанную РУСАДА работу недостаточной
[07:37]Картину да Винчи продали на торгах в США за рекордные 400 млн долларов
[07:22]Глава Хабаровского края и родные погибших в L-410 прибыли в Нелькан
[07:07]В метро Москвы восстанавливают движение на 2 станциях "серой" ветки

15 ноября, среда

[17:54]Арбитр Бутенко обвинил судью матча Россия – Испания в грубейших ошибках
[17:28]Магазины такс-фри могут заработать в аэропортах РФ с 2018 года
[16:59]Медведев отшутился на вопрос об участии в президентских выборах
[16:36]Голодающим морякам с парохода под Керчью не дают зайти ни в один порт
[16:13]Минздрав РФ заявил о росте в 2 раза числа мужчин с ожирением за 10 лет
[16:09]Найденная в реке в Коломне девушка была беременна
[15:59]Дмитрий Песков прокомментировал клип про Владимира Путина
[14:58]Сбившая насмерть ребенка в Балашихе женщина просит об условном сроке
[14:43]В Башкирии женщина погибла в жутком ДТП
[14:15]Дмитрий Песков прокомментировал использование МО скриншота из игры
[13:36]Евгений Пригожин заявил, что не в курсе деятельности ЧВК Вагнера
[12:24]Игорь Сечин во второй раз проигнорировал суд над Алексеем Улюкаевым
[12:03]Дмитрий Дюжев считает россиян достойными только "бездарных сериалов"
[11:53]В ДТП с участием "Газели" и "КамАЗа" под Ростовом погибли пять человек
[11:51]Ресторатор Пригожин сделал главой своей фирмы воевавшего в Сирии Уткина
[11:11]В ГД усомнились в возможности сделать SIM-карту аналогом паспорта
[10:42]Пострадавшую в авиакатастрофе под Хабаровском девочку госпитализируют
[10:18]Военные Зимбабве выступили против "преступников" из окружения президента
[09:04]У сигаретных пачек в России изменится дизайн
[08:29]В башнях для охлаждения воздуха в Диснейленде была бактерия легионеллеза
[08:18]В Хабаровском крае разбился пассажирский самолет
Звуки музыки. Где слушать музыку после введения ограничений в "ВК"?
10 рецептов ванн с лекарственными травами для похудения
Огород на подоконнике: выбираем сорта для выращивания дома зимой
Ваше здоровье. Как проверить себя на рак – шаг за шагом
Откуда берется кешбэк и что такое карты рассрочки: все о новых схемах банков
Шесть натуральных рецептов против перхоти
Пять осенних неприятностей с внешностью – и пять способов от них избавиться
Четыре мифа о гриппе и ОРВИ, которые могут навредить вашему здоровью
Важнейшее из искусств. Лучшие фильмы о революциях и восстаниях
5 необходимых действий после выплаты ипотеки

Десятки тысяч свиней в России отправят на убой из-за эпидемии чумы

Происшествия

Фермеры несут многомиллионные убытки из-за эпидемии свиной чумы, унесшей жизни десятков тысяч особей.

Об этом сообщает «Рен ТВ». Вспышка чумы зафиксирована в более чем 20 регионах России. Десятки тысяч свиней отправлены на убой. Больным животным вводят иньекцию яда, после которой смерть наступает почти мгновенно. Далее мертвые туши свиней отвозят на полигон, где сжигают на гигантском костре. Только так, по действующим в России правилам, борются с этим страшным вирусом.

Мясо зараженных животных попало на прилавки, но угрозы для людей оно не несет. Между тем пищевые отходы, оставшиеся от этих продуктов, могли пойти на корм скоту, что смертельно опасно для них. Сам факт подобной эпидемии для животноводческого бизнеса крайне опасен — фермеры несут многомиллионные убытки из-за свиной чумы.

поделиться:



Политика
Михаил Таратута: Серьезная заявка Трампа на второй срок
Привет из Зимбабве. Крах Мугабе как предостережение Путину
Медведев отшутился на вопрос об участии в президентских выборах
Дмитрий Песков прокомментировал клип про Владимира Путина
Общество
Почему священникам в России доверяют больше, чем полицейским
К 2019 году в Москве построят две наземные ветки метро за 20 млрд рублей
68% россиян поддержали идею создания Putin Team
Кудрин заявил, что у властей РФ закончились деньги на выплату пенсий
Колумнисты
Avatar

Гужева
Надежда

журналист

Мугабе, с которым наша оппозиционная общественность часто сравнивает Путина, сменил статус нацлидера на статус арестанта

Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

На собственность Кирилла Серебренникова наложили арест. По сему поводу – стихи

Avatar

Осокин
Михаил

телеведущий

Все смешалось: чиновники и священники бросились отмечать юбилей революции, а коммунисты будто поменялись с банкирами местами


Культура и ТВ
Игорь Корнелюк отмечает юбилей. Видео дня
Картину да Винчи продали на торгах в США за рекордные 400 млн долларов
Владимир Мирзоев: Дюжев причисляет себя к новым дворянам
Дмитрий Дюжев считает россиян достойными только "бездарных сериалов"
Шоу-бизнес
Светлана Лобода потеряла голос и намекнула на новый роман
Американский 21-летний рэпер Лил Пип скончался от передозировки
Игорь Корнелюк: Я собирал стадионы, а жил в комнате с тещей!
ФОТОрепортаж: Объявление номинантов на международную премию "BraVo"

Здоровье
Кто и почему страдает бесплодием?
3 главных правила оздоровительной гимнастики
5 простых упражнений для энергетической подзарядки
Риск детской астмы и аллергии можно предсказать уже в годовалом возрасте
Туризм
Место смерти изменить нельзя. Как выглядит Бутовский полигон сегодня
Россиян предупредили о крупной вспышке легионеллеза в Португалии
Тур в будущее
Тайские власти отсрочили полный запрет на курение на пляжах
Авто
Учи медчасть! Билеты ГИБДД с ошибками как повод для реформы
Пьяный полицейский из Ясенева разбил несколько машин во дворе дома
ФСО попросила право на единоличное сопровождение кортежей
Решение кабмина о приоритете авто при круговом движении вступило в силу
Недвижимость
Долевое строительство уходит в прошлое. Что теперь?
Законопроект о регистрации машино-мест отправили на доработку
Путин приказал отказаться от долевого строительства к 2020 году
Хозяевам снесённого "самостроя" предложили платить компенсации
Читайте также

Оформите подписку на наши издания

(Акция на подписку до 7.12.2017)
Пенсионер, просивший у Путина гроб: Ладно мы, старики, а молодежи как?
Повышение пенсионного возраста – или трудового стажа: сколько можно вкалывать?
Судьбоносная речь. Зачем переносят послание Путина парламенту
Депутат против "шпингалета" из ДПС: заслуги и богатства Фатиха Сибагатуллина
Дмитрий Быков: У меня нет никаких отношений с властью
Отец Леонида Агутина:
Сын завидует, что у меня – отличная женщина!
Александр Маршал:
Мой сын прошел армию и теперь поет хип-хоп
Борис Клюев:
После смерти сына я не отменил ни одного спектакля
Вдова Ильи Олейникова:
Муж мне без конца говорил "Зачем мучаешь сына?"
Звезда "Зиты и Гиты":
Я и поверить не могла, что меня знают в России!


Владимир Мирзоев: Дюжев причисляет себя к новым дворянам
Дмитрий Орлов готов судиться с авиакомпанией
"Вы мне уже запороли победу Озерова, когда выиграл Фотий!" Скандал на "Голосе"
"Учителя должны понимать, что в любой момент могут быть уволены"
Фильм "Матильда" вышел на экраны: из-за чего сыр-бор?

В Красноярском крае на свалке нашли живого верблюда
Проверки у зубного врача защищают маленьких детей от угрозы ожирения
Интерактивная игрушка – вред или польза?
"Тор: Рагнарек": на всякого супергероя довольно пафоса
Жителя Новосибирска оштрафовали на 6,7 тысячи за летающую "Оку"