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Сочи тряхануло. Магнитуда землетрясения составила четыре-пять баллов

Жители города поделись ощущениями в социальных сетях

Фото: instagram.com/sochi__today

2 марта в Сочи около 23:00 мск произошло землетрясение. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу г. Сочи.  

"От ЕДДС МО г. Сочи поступило сообщение с информацией о том, что в 22:56 произошло сейсмособытие, приблизительно в 21 км от центра города Сочи, магнитудой 3, (приблизительно 4-5 баллов)", — говорится сообщении.

Ощутимый толчок почувствовали жители в Центральном районе на улицах Навагинская, Островского, Макаренко, КСМ, в районе поселка Дагомыс. В Адлере землетрясение не ощущалось.

Практически из всех районов курорта от жителей поступали сообщения в диспетчерскую службу о том, что они почувствовали «гул из-под земли и толчок». Но серьезных разрушений и происшествий зафиксировано не было.

На место происшествия отправлены спасатели МЧС.

Местные жители поделились своими ощущениями:

– Странно для землетрясения. Было не раскачивание, а нарастание чего-то и пик. 

– Была вибрация всего дома, как будто тяжёлая техника прошла рядом.

– Как будто дом вздрогнул. Ощущение либо сошёл рядом огромный оползень или прошёл ураган. Это было быстро, буквально 3-4 секунды.

– Резкий толчок и немного протрясло, секунды 2.

– Сильную вибрацию, затряслись двери, родные, кто спал, проснулись.

– Два сильных толчка один за другим. Дрожал дом и подскочила тяжёлая кровать, скрипели стены и потолок. Был слышен гул. Это было в Дагомысе. 

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