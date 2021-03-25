Привет из 90-х: в московском ТЦ предпринимателю в ходе разборки прострелили плечо
Инцидент произошёл в ТЦ «Принц плаза» на Профсоюзной улице
Примерно в 13:00 в столичном торговом центре «Принц плаза» на Профсоюзной улице произошел конфликт между четырьмя мужчинами, один из которых в итоге решил воспользоваться травматическим пистолетом, пишет РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.
Оппоненты вооруженного участника конфликта выхватили у него оружие и прострелили плечо и руку. Позже они скрылись на белом авто марки Kia Rio.
Для задержания подозреваемых объявлен план «Перехват». Мужчина, получивший ранения, является индивидуальным предпринимателем.