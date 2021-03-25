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Пятиклассник ударил ножом отца, защищая мать от побоев, она же обвинила сына в пристрастии к компьютерным играм

По словам школьника, он схватил кухонный нож, когда его отец стал душить мать

Фото: Global Look Press

В одной из семей в Подмосковном городе Коломна произошел инцидент с поножовщиной. После него женщина вызвала полицию и рассказала, что ее сын, ударивший ножом отца, не раз проявлял агрессию. По словам ребенка, он пытался защитить мать от душившего ее отца. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Как рассказал школьник, это произошло когда его мать вернулась домой поздно вечером. Она включила свет, когда отец уже спал, чем вызвала гнев главы семьи. Началась ссора, и в какой-то момент отец семейства стал душить жену. Тогда-то пятиклассник схватил кухонный нож и ударил отца в грудь. 

По версии матери ребенка, он проявлял агрессию и уже не раз хватался за нож. Она также заявила полицейским, что они с мужем работают почти без выходных, а сын предоставлен сам себе, сидит в телефоне или за компьютером, играет в "стрелялки". 

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у мальчика гаджеты, чтобы проверить, не состоит ли он в «сомнительных группах». Что дальше будет со школьником, пока неизвестно.

Пострадавший мужчина госпитализирован с повреждением лёгкого.

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