Губернатор Кузбасса попал в ДТП, когда ехал на встречу с семьями погибших горняков шахты «Листвяжная»

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивлев попал в ДТП на служебном автомобиле на трассе Кемерово – Новокузнецк, когда ехал на встречу с семьями погибших при взрыве на шахте «Листвяжная». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Цивилева.

«Сегодня в 09.00 на трассе Кемерово – Новокузнецк в районе поселка Карагайла произошло ДТП с участием служебного автомобиля губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, который ехал на встречу с семьями погибших горняков шахты «Листвяжная» в Прокопьевск», – говорится в сообщении.

Как уточняется, погибших нет, все пострадавшие находятся в сознании, им на месте оказана медицинская помощь.

Обстоятельства случившегося выясняются.