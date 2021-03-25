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Губернатор Кузбасса попал в ДТП, когда ехал на встречу с семьями погибших горняков шахты «Листвяжная»

Пострадавшие в ДТП находятся в сознании, им на месте оказана медицинская помощь

Фото: pixabay

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивлев попал в ДТП на служебном автомобиле на трассе Кемерово – Новокузнецк, когда ехал на встречу с семьями погибших при взрыве на шахте «Листвяжная». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Цивилева.

«Сегодня в 09.00 на трассе Кемерово – Новокузнецк в районе поселка Карагайла произошло ДТП с участием служебного автомобиля губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, который ехал на встречу с семьями погибших горняков шахты «Листвяжная» в Прокопьевск», – говорится в сообщении. 

Как уточняется, погибших нет, все пострадавшие находятся в сознании, им на месте оказана медицинская помощь. 

Обстоятельства случившегося выясняются.

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