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Корабль «Союз МС-20» с японскими космическими туристами вернулся на землю

Космические путешественники провели на МКС 12 дней

Фото: roscosmos.ru

20 декабря, утром, спускаемый аппарат корабля «Союз МС-20» благополучно приземлился на территории Казахстана. После штатных перегрузок около 4g все члены экипажа, космонавт Александр Мисуркин и «туристы» из Японии, чувствуют себя хорошо. Об этом сообщает корпорация «Роскосмос».

Экипаж будет восстанавливать физическую форму под наблюдением врачей. Реабилитация проходит от 14 до 21 суток, в зависимости от самочувствия космонавтов.

Из космического путешествия вернулись первые частные японские туристы – Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано.

Юсаку Маэдзава – миллиардер, основатель онлайн-магазина Zozotown, коллекционер, основатель фонда Contemporary Art Foundation.

Ёдзо Хирано – работает продюсером в компании SPACETODAY и отвечает за освещение полета миллиардера.

О своих переживаниях на Международной космической станции Маэдзава регулярно писал в Твиттере, публиковал видео. Первые несколько дней он страдал от космической болезни. Юсаку поделился с подписчиками как трудно съесть суп, сходить в туалет, спать в невесомости.

Маэдзава признался, что хотел бы еще раз побывать в космосе, но это очень дорого и отнимает много времени на подготовку. В Звездном городке он готовился к путешествию на орбиту три месяца.

 

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