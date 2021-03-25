Корабль «Союз МС-20» с японскими космическими туристами вернулся на землю
Космические путешественники провели на МКС 12 дней
20 декабря, утром, спускаемый аппарат корабля «Союз МС-20» благополучно приземлился на территории Казахстана. После штатных перегрузок около 4g все члены экипажа, космонавт Александр Мисуркин и «туристы» из Японии, чувствуют себя хорошо. Об этом сообщает корпорация «Роскосмос».
Экипаж будет восстанавливать физическую форму под наблюдением врачей. Реабилитация проходит от 14 до 21 суток, в зависимости от самочувствия космонавтов.
Из космического путешествия вернулись первые частные японские туристы – Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано.
Юсаку Маэдзава – миллиардер, основатель онлайн-магазина Zozotown, коллекционер, основатель фонда Contemporary Art Foundation.
Ёдзо Хирано – работает продюсером в компании SPACETODAY и отвечает за освещение полета миллиардера.
О своих переживаниях на Международной космической станции Маэдзава регулярно писал в Твиттере, публиковал видео. Первые несколько дней он страдал от космической болезни. Юсаку поделился с подписчиками как трудно съесть суп, сходить в туалет, спать в невесомости.
【6 days until Launch🚀】— Yusaku Maezawa (MZ) (@yousuckMZ) December 3, 2021
Final check of the Soyuz interior.
Making sure our payload and GoPro cameras are fitted in the right places inside the rocket. It’s really starting to kick in that we are flying soon😆#MZJourneytoSpace pic.twitter.com/RXavxwppVu
Маэдзава признался, что хотел бы еще раз побывать в космосе, но это очень дорого и отнимает много времени на подготовку. В Звездном городке он готовился к путешествию на орбиту три месяца.