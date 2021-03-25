Корабль «Союз МС-20» с японскими космическими туристами вернулся на землю

Экипаж будет восстанавливать физическую форму под наблюдением врачей. Реабилитация проходит от 14 до 21 суток, в зависимости от самочувствия космонавтов.

Из космического путешествия вернулись первые частные японские туристы – Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано.

Юсаку Маэдзава – миллиардер, основатель онлайн-магазина Zozotown, коллекционер, основатель фонда Contemporary Art Foundation.

Ёдзо Хирано – работает продюсером в компании SPACETODAY и отвечает за освещение полета миллиардера.

О своих переживаниях на Международной космической станции Маэдзава регулярно писал в Твиттере, публиковал видео. Первые несколько дней он страдал от космической болезни. Юсаку поделился с подписчиками как трудно съесть суп, сходить в туалет, спать в невесомости.