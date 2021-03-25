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Мать зашившего себе рот срочника из-за ссоры с девушкой назвала другую версию

Она считает, что ее сын мог стать жертвой дедовщины

Фото: Telegram-канал Подъем

В Челябинске 19-летний солдат-срочник зашил себе рот после ссоры с девушкой по телефону. Однако, его мать заявила, что он не мог такое сделать из-за девушки и, возможно он подвергается дедовщине в части. 

Как рассказала Татьяна Н. изданию «Подъём», ее сына призвали всего месяц назад и он уже несколько раз находился в госпитале. Родным солдат говорил, что у него ОРЗ, а девушке рассказывал о нападках в части.

«Я, поговорив с девушкой, это выяснила. Там, вроде как, палец сломали ему, потом он с ударом по голове попал в госпиталь. Но мне он сказал, что у него ОРЗ, а ей отправлял фотографии, где у него лицо порезанное, это его кто-то ночью… Я не могу точно сказать, потому что сама не видела», – отметила Татьяна.

По ее словам, когда он попал в госпиталь, ей показалось, что он что-то скрывает.

-16-го он позвонил и сказал, что такая ситуация произошла, что что-то он лишнее наговорил и поэтому вот такое сделал. Но там про девушку вообще ничего не было. Вот в чём дело. Я ещё подумала: кому он там чего мог наговорить? – отметила мать срочника и добавила, что отношения сына с девушкой были хорошими.

Ранее говорилось, что срочник таким образом решил наказать себя за грубые слова по телефону своей девушке.

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