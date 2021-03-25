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Стрелок из московского МФЦ оказался бывшим сотрудником банка

К уголовной ответственности Глазов ранее не привлекался, в розыске не находился

Фото: Объединенная пресс-служба судов Москвы

Сергей Глазов (справа)

Военный пенсионер Сергей Глазов, расстрелявший посетителей московского МФЦ, оказался бывшим сотрудником банка, узнал «Собеседник».

Как следует из налоговой базы, в нулевые годы Глазов недолгое время работал в «Номос-Банке» (ныне - «Открытие»). Потом пошел на службу в ФСБ и СВР. Затем уволился из спецслужб - по некоторым данным, из-за проблем со здоровьем. К уголовной ответственности Глазов ранее не привлекался, в розыске не находился. Ни жены, ни детей у него не было. 

СМИ сообщали, что у Глазова были долги по ЖКХ, что и стало причиной стрельбы, но это не так. Не повезло тезке стрелка, чью фотографию и личные данные распространили в соцсетях - после этого мужчине посыпались угрозы. У двух Глазовых практически одна дата рождения (26 и 28 августа 1976 года), но разные отчества - Юрьевич и Николаевич.

45-летний москвич Сергей Глазов пришел в МФЦ на Новокузьминской улице во вторник днем. По данным «Собеседника», мужчина должен был поменять паспорт - срок действия предыдущего документа истек в конце августа. 

На входе Глазова остановил сотрудник многофункционального центра Владимир Шеменов и попросил надеть маску. В ответ посетитель распылил газ из баллончика, а затем достал пистолет и убил его выстрелом в упор. Затем Глазов застрелил охранника МФЦ Алексея Рузлева и открыл беспорядочную стрельбу, ранив еще нескольких человек, в том числе 10-летнюю девочку. Наконец, его оружие заклинило, и стрелка смог задержать полицейский, на подмогу которому подоспел актёр театра и кино Илья Артамонов. Последний оказался в центре для восстановления своего паспорта. 

Сразу после трагедии оперативники пришли с обыском в квартиру злоумышленника. До ареста он вместе с матерью жил в 42-метровой квартире на улице Коновалова. Мужчина владел несколькими отечественными легковушками - ВАЗ 2112 и ВАЗ 21093, ничем особым не выделялся среди соседей. 

На допросе в Следственном комитете Глазов признал свою вину и заявил, что стрелял в людей, «поверивших в коронавирус». Это заявление вызвало сомнение правоохранителей в адекватности стрелка - его решили проверить на вменяемость. Его адвокат заявил, что мужчина не готовился заранее к стрельбе, решение было спонтанным.

— Если бы не было конфликта из-за маски, то оружие он, вероятно, не применил, - сказал Петр Колдов.

Стрелку предъявили обвинение в убийстве двух человек и отправили под стражу. Глазову грозит пожизненное лишение свободы. 

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