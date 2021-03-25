Росгвардия против фейкового спецназа: блогеру грозит наказание за розыгрыш с бутафорской формой
Инцидент произошел в Петербурге
Росгвардия против фейкового спецназа: блогеру грозит наказание за розыгрыш с бутафорской формой
Пранк с участием подставных спецназовцев в Петербурге может продолжиться в судебных инстанциях. Блогер Арчи заказал розыгрыш своего товарища, ведущего блога об автомобилях Перекупчино.
Люди в обмундировании, напоминающем форму спецназа, подбежали к машине блогера и инсценировали грубое задержание. Сейчас на канале Перекупчино в TikTok висит зазывной ролик с покалеченным во время розыгрыша авто. В нём автор отсылает зрителя на свой Instagram-аккаунт с ограниченным доступом.
В Главном управлении Росгвардии ролик тоже посмотрели и не оценили такого перформанса. Ведомство обратилось с МВД с просьбой проверить законность запечатленных действий и привлечь шутников к ответственности, пишет РЕН ТВ.
Блогеру Арчи и его сообщникам грозит как минимум штраф за незаконное ношение формы с символикой правоохранительных органов.