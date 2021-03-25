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Росгвардия против фейкового спецназа: блогеру грозит наказание за розыгрыш с бутафорской формой

Инцидент произошел в Петербурге

Фото: Instagram Перекупчино

Росгвардия против фейкового спецназа: блогеру грозит наказание за розыгрыш с бутафорской формой

Пранк с участием подставных спецназовцев в Петербурге может продолжиться в судебных инстанциях. Блогер Арчи заказал розыгрыш своего товарища, ведущего блога об автомобилях Перекупчино.

Люди в обмундировании, напоминающем форму спецназа, подбежали к машине блогера и инсценировали грубое задержание. Сейчас на канале Перекупчино в TikTok висит зазывной ролик с покалеченным во время розыгрыша авто. В нём автор отсылает зрителя на свой Instagram-аккаунт с ограниченным доступом.

@perekupchino

Как есть

♬ оригинальный звук - Перекупчино

В Главном управлении Росгвардии ролик тоже посмотрели и не оценили такого перформанса. Ведомство обратилось с МВД с просьбой проверить законность запечатленных действий и привлечь шутников к ответственности, пишет РЕН ТВ.

Блогеру Арчи и его сообщникам грозит как минимум штраф за незаконное ношение формы с символикой правоохранительных органов.

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