Росгвардия против фейкового спецназа: блогеру грозит наказание за розыгрыш с бутафорской формой

Пранк с участием подставных спецназовцев в Петербурге может продолжиться в судебных инстанциях. Блогер Арчи заказал розыгрыш своего товарища, ведущего блога об автомобилях Перекупчино.

Люди в обмундировании, напоминающем форму спецназа, подбежали к машине блогера и инсценировали грубое задержание. Сейчас на канале Перекупчино в TikTok висит зазывной ролик с покалеченным во время розыгрыша авто. В нём автор отсылает зрителя на свой Instagram-аккаунт с ограниченным доступом.