Сергей Собянин: Два человека погибли во время стрельбы в столичном МФЦ

Мэр Москвы Сергей Собянин в личном микроблоге подтвердил, что в МФЦ «Рязанский» погибли двое человек. Напомним, сегодня там 45-летний Сергей Глазов открыл стрельбу после того, как от него начали требовать надеть маску.

Еще три человека пострадали. Сам стрелок был обезврежен сотрудником Федеральной миграционной службы.

«Убийцу задержали. Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым»

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