На угольной шахте в Кузбассе из-за взрыва пострадали более 40 горняков

На угольной шахте «Листвяжная» в городе Белове в Кемеровской области произошёл взрыв, после чего возник пожар. В результате происшествия пострадал 41 работник шахты, сообщает ТАСС.

«На данный момент пострадал 41 работник шахты. У всех отравление угарным газом», – рассказал источник агентства. Двое находятся в тяжелом состоянии, их госпитализируют в больницу.

Как отмечают медики, число пострадавших может увеличиться, так как возгорание произошло в вентиляционной штольне, дым моментально распространился и, возможно, часть шахтеров не успела воспользоваться самоспасателями.

По предварительным данным, на смене в шахте было 285 горняков, на поверхность уже поднялись 236 человек. Следственными органами Следственного комитета РФ по Кемеровской области проводится доследственная проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Сигнал о задымлении на шахте поступил сегодня утром. На место выехали горноспасатели и медики. По данным Ростехнадзора, на шахте был зафиксирован взрыв в одном из вентиляционных штреков.