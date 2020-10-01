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Волонтёры предотвратили в Москве продажу ребёнка

Чаще всего детей выкупают для попрошайничества. Младенцы умирают через 1,5-3 месяца

Фото: движение «Альтернатива»

Активисты движения «Альтернатива» вместе с сотрудниками столичного угрозыска способствовали задержанию 26-летней жительницы Татарстана, прибывшей в Москву для родов и продажи ребёнка.

Как сообщают активисты движения, девушка во время схваток была доставлена на машине скорой помощи в роддом, где нарочно представилась другим именем, чтобы запутать следы преступления.

«После выписки она вновь связалась с покупателем, которым выступал наш сотрудник. В результате сегодня при передаче денег она была задержана полицией, а ребёнок фактически спасён», – пишут волонтёры.

Активисты нашли объявление о продаже ребёнка в соцсетях. Девушка продала его, будучи ещё беременной. На уговоры отказаться от продажи ребёнка она не поддавалась. Сама она рассказывала, что отец ребёнка предлагал оставить новорождённого «на помойке», а мать девушки поддерживала идею продать младенца.

В итоге подставной покупатель пришёл на встречу с мамой ребёнка, а в момент передачи денег полиция задержала девушку. 

«Покупают же их в основном для занятия попрошайничеством, так называемые «мадонны», которые накачивают малышей сильнодействующими транквилизаторами. При этом судьба таких детей печальна – продолжительность их жизни в среднем составляет от 1,5 до 3 месяцев»

, – объясняют активисты «Альтернативы».

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