Два российских контрактника погибли на учениях в Беларуси

Министерство обороны сообщило о смерти двух десантников, которые принимали участие в учениях на территории Беларуси. Они разбились во время прыжка с парашютом из-за «внезапного сильного порыва ветра». В ведомстве уверяют, что контрактники имели высокую квалификацию.

Один из двух погибших в ходе прыжка попытался остановить неконтролируемое падение обоих военнослужащих, задействовав свой второй парашют, однако было уже слишком близко к земле и это не помогло избежать «жесткого приземления», передает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.

Оба скончались уже после госпитализации.

Напомним, что сегодня проходила совместная с белорусской стороной проверка боевой готовности Воздушно-десантных войск. Мероприятие проходило в Гродненской области близ польской границы, где уже несколько дней развивается новый виток миграционного кризиса.