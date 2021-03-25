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Народный сход в Новой Москве состоялся, несмотря на автозаки

Пострадавший в драке с мигрантами заявил, что агрессоры били не только его, но дали пощёчину малолетнему сыну

Фото: скриншот видео «Мой район Новые Ватутинки»

Народный сход, запланированный днем в Новых Ватутинках на месте произошедшего конфликта, все-таки прошел, пишет телеграм-канал Readovka. Несколько десятков местных жителей собрались, несмотря на скопление автозаков в микрорайоне.

Вечером 4 ноября на мужчину с ребенком напала компания граждан «неславянской внешности». Мужчина кричал им: «Я с ребенком!», но в ответ агрессоры угрожали, что достанется и ему, и его ребенку.

Полиция уже установила пострадавшего. Он сообщил, что нападавшие били не только его, но и дали пощечину ребенку.

Во время рейда полицейские задерживали всех без разбора мигрантов в микрорайоне. Некоторые из них пытались бежать со строительных площадок, где работали и проживали.

Точных причин конфликта пока не называется. Известно, что целью агрессоров был не только пострадавший с ребенком, но и его товарищ, который успел скрыться от преследователей. По некоторым данным, мужчины до того, как за ними погнались, чем-то задели младших братьев мигрантов.

Телеграм-канал SHOT без ссылки на источник сообщает, что пострадавший ранее был осужден по статье о мошенничестве.

Дело для разбирательства передано из районного отдела полиции в управление СКР по ТиНАО.

«По версии следствия, в вечернее время группа лиц, находясь вблизи жилых домов, расположенных по Нововатутинскому проспекту в Новой Москве, напали на двух мужчин, у одного из которых на руках был малолетний ребенок и подвергли избиению. Своими действиями фигуранты создали угрозу жизни и здоровью малолетнему ребенку», – уточняется в официальной информации ведомства.

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