Народный сход в Новой Москве состоялся, несмотря на автозаки

Народный сход, запланированный днем в Новых Ватутинках на месте произошедшего конфликта, все-таки прошел, пишет телеграм-канал Readovka. Несколько десятков местных жителей собрались, несмотря на скопление автозаков в микрорайоне.

Вечером 4 ноября на мужчину с ребенком напала компания граждан «неславянской внешности». Мужчина кричал им: «Я с ребенком!», но в ответ агрессоры угрожали, что достанется и ему, и его ребенку.

Полиция уже установила пострадавшего. Он сообщил, что нападавшие били не только его, но и дали пощечину ребенку.

Во время рейда полицейские задерживали всех без разбора мигрантов в микрорайоне. Некоторые из них пытались бежать со строительных площадок, где работали и проживали.