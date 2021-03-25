В Панаме восемь человек стали жертвами стрельбы на празднике в стиле «Игры в кальмара»
В одном из клубов Санта-Аны произошло столкновение враждующих банд
Несколько человек погибли в ходе перестрелки в панамском районе Санта-Ана.
О трагическом инциденте, который случился во время празднования Хэллоуина, сообщило издание La Razon.
Уточняется, что стрельба произошла в одном из клубов Санта-Аны, где проводилась вечеринка в антураже корейского сериала «Игра в кальмара». По данным правоохранительных органов, пять человек были убиты, еще семеро ранены. Перестрелку устроили члены местных враждующих банд.
Полиция задержала двоих подозреваемых.