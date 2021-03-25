Самолет Ан-12 упал под Иркутском, все находившиеся на борту погибли

Под Иркутском разбился самолёт Ан-12, после падения он загорелся, на месте крушения работают пожарные. Об этом сообщили ТАСС в Сибирском авиационно-поисковом спасательном центре.

По предварительным данным, самолёт упал в районе села Пивовариха, недалеко от аэродрома.

Согласно данным МЧС, на борту находились восемь человек. Сейчас пожарные занимаются тушением возгорания, проводится поисково-спасательная операция, идёт ликвидация пожара.

Источник агентства сообщил, что все находившиеся на борту погибли.

По словам главы района, на борту находились только два пилота.

Как пишет Telegram-канал Mash, на борту разбившегося самолёта находились семь человек. На месте работают 46 спасателей и 17 единиц техники. Как отмечает канал, лайнер летел с Чукотки, а в Якутске останавливался для дозаправки.