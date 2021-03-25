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Квартиросъемщик в Туве сбросил с 8 этажа двух дочерей хозяйки недвижимости

Обеих девочек ранее судимая мать самовольно забрала из приемной семьи, когда вышла на свободу

Фото: соцсети подозреваемого

31 октября в Туве скончались от множественных травм девочки 9 и 14 лет. Об этом сообщил на аппаратном совещании глава региона Владислав Ховалыг, пишет «Интерфакс».

Подозревается, что с балкона восьмого этажа двух несовершеннолетних сбросил 23-летний мужчина, который снимал комнату в квартире матери погибших.

Уже известно, что молодой человек находился в розыске. И он, и мать девочек ранее уже были судимы.

Мать отбывала наказание с 2011 года, а дети проживали в приемной семье. Выйдя на свободу, родительница решила вернуть дочерей и самовольно забрала их из семьи.

«Инспектор по опеке и попечительству и школа не поставили об этом в известность соответствующие органы», – пояснила на совещании заместитель председателя правительства Тувы Елена Хардикова.

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