В Москве погиб хоккеист после падения с 25 этажа

Воспитанник клуба «Салават Юлаев» хоккеист Иван Биткин погиб после падения с 25 этажа дома в Москве. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

По данным телеканала, в ночь на 30 октября 24-летний спортсмен выпал из окна дома по Хорошевскому шоссе и приземлился на козырёк технического этажа. Он скончался до приезда скорой помощи.

Причины происшествия неизвестны, полиция проводит расследование.

Иван Биткин играл за столичную «Звезду», «Торос» из Нефтекамска и «Ценг Тоу» из Цзилиня (Китай) в период с 2017 по 2020 год. Он был воспитанником уфимского «Салавата Юлаева». В регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги сезона-2019/2020 защитник принял участие в 12 матчах.