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Вчера, в 17:54

В Новгородской области 14-летнюю девочку воздушным потоком затянуло под движущийся «Сапсан»

Девочка подошла слишком близко к идущему поезду. В итоге она выжила, но получила многочисленные переломы

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Девочку 2007 года рождения госпитализировали после падения под идущий скоростной поезд, двигавшийся по маршруту Москва — Санкт-Петербург. Она подошла близко к «Сапсану», и её затянуло под него воздушным вихрем. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел на железнодорожной платформе 271 км перегона Угловка-Алёшинка Окуловского района Нижегородской области. Девочка в итоге выжила. С многочисленными переломами её доставили в центральную районную больницу города Боровичи.

Следователи Новгородского линейного отдела проводят проверку и ищут свидетелей происшествия. Пока об основании применения каких-либо мер не сообщается. 

Отдельно отмечается, что останавливать движение поездов на участке пути не пришлось.

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