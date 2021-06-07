В Москве из-за массового ДТП ограничено движение на Кутузовском проспекте

В Москве на Кутузовском проспекте произошла крупная авария с участием семи автомобилей, движение на двух полосах улицы перекрыто. Об этом пишет «Интерфакс».

Как сообщили в столичном управлении Госавтоинспекции, столкновении семи авто, среди которых было такси, произошло в 13.47 на Кутузовском проспекте в районе дома 18, по направлению движения в область.

В результате ДТП пострадала пассажирка такси, ее осмотрели прибывшие врачи, решается вопрос о госпитализации.

В ГИБДД уточнили, что из-за аварии ограничен проезд по двум полосам движения из пяти и инспекторы ДПС сейчас занимаются регулировкой движения.

Дептранс Москвы в Telegram-канале также сообщает о ДТП на Кутузовском проспекте, дом 18. По их данным, столкнулись три авто на средней полосе в сторону области. В ведомстве добавили, что движение затруднено на 1,2 км, и уточнили, что никто не пострадал.