Народная артистка России Римма Волкова погибла в ДТП под Петербургом

Народная артистка России, бывшая солистка Мариинского театра Римма Волкова погибла в ДТП под Санкт-Петербургом.

По данным полиции, передает ТАСС, авария произошла 6 июня в 17:30 на 42-м км автодороги Петергоф — Кейкино в Ломоносовском районе Ленобласти. 48-летний водитель автомобиля Peugeot при неустановленных обстоятельствах совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Datsun под управлением 61-летнего мужчины.

В результате инцидента на месте погибли водитель Datsun и его 80-летняя пассажирка. Еще одна 59-летняя женщина из этой машины находится в больнице в тяжелом состоянии. Также был госпитализирован водитель Peugeot.

Как сообщили в главке МВД, по факту ДТП проводится доследственная проверка, устанавливаются детали произошедшего.

Народной артистке Римме Волковой было восемьдесят лет, она проработала в Мариинском театре с 1967 по 1993 годы, после преподавала в детской музыкальной школе имени Н. А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге.

Как пишут представители школы, артистка была человеком большой души и тёплого сердца. «Римма Степановна пришла в школу после четвертьвековой работы в Мариинском театре. Она любила учеников, была искренне предана своему делу — всегда имела большой класс, много лет заведовала вокальным отделом, воспитала множество замечательных выпускников. Трагический инцидент прервал ее жизнь на взлёте — она была полна сил, энергии и творческих планов. Римма Степановна навсегда останется в нашей памяти», — говорится в сообщении школы.