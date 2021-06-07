Иностранца облили бензином и подожгли на даче под Петербургом

Полиция устанавливает обстоятельства и причины нападения на гражданина Средней Азии, которого неизвестные избили, а затем подожгли. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали в полиции, инцидент произошел на территории садоводства Рехколово, который расположен у поселка Ольховка в Пушкинском районе Ленинградской области.

Неизвестные, находясь на территории загородного дома, облили 42-летнего мужчину бензином и подожгли.

Сегодня утром он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Как отмечает телеканал РЕН-ТВ, на месте ЧП в одном из домов по Волоколамскому шоссе был найден нож и капли крови на стене. Помимо ожогов лица, шеи и рук, у пострадавшего обнаружена резаная рана челюсти и частично отрезано ухо.

Гражданином какой страны является пострадавший, не уточняется. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства и причины инцидента и ищет нападавших. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.