В волгоградском лагере "Орленок" внезапно умерла 16-летняя школьница

Следователи начали разбирательство в деле о смерти 16-летней школьницы в лагере «Орленок» в городе Волгограде. Утром 3 июня девочка, по словам соседок, внезапно потеряла сознание.

На место была вызвана скорая медицинская помощь, реанимационные мероприятия продолжались 25 минут, но ребенка не удалось спасти, пишет «Блокнот».

Изначально не рассматривается криминальная версия произошедшего, а также нет признаков алкогольного или наркотического опьянения у погибшей.

Первая смена в лагере была открыта два дня назад. У погибшей не было каких-либо противопоказаний для пребывания в лагере.

Судебно-медицинская экспертиза может продлиться несколько месяцев. Если речь идет об аневризме (опасной сосудистой опухоли в мозге), которую очень редко можно диагностировать до сосудистой катастрофы, или о внезапной остановке сердца, то необходимо серьезное гистологическое исследование.