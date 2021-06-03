Тело восемнадцатилетнего "зацепера" нашли на крыше электрички в Зеленограде

Тело молодого человека было обнаружено сегодня на крыше электрички в Зеленограде. Об этом рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО, передает «Интерфакс».

Как уточняется, восемнадцатилетнего зацепера обнаружили на станции Крюково Ленинградского направления МЖД.

«На крыше вагона электропоезда сообщением "Москва-Конаково" обнаружен 18-летний гражданин. Молодой человек смертельно травмирован», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, молодой человек погиб от удара током от токоприемника.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.