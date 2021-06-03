Один человек погиб из-за взрыва на золотодобывающей шахте в Бурятии

Один человек погиб в результате взрыва на золотодобывающей шахте, еще семь человек эвакуированы.

Как сообщает ТАСС, в Окинском районе республики Бурятии произошёл самопроизвольный взрыв взрывчатых веществ на руднике «Владимирский» в штольне № 1.

По словам собеседника агентства, в момент взрыва внутри находились восемь человек, семь из них эвакуировались самостоятельно. В результате происшествия погиб один рабочий, его тело извлекли из шахты.

По предварительным данным, причиной взрыва могли стать нарушения техники безопасности при проведении работ. На месте происшествия работают горноспасатели.

Факты взрыва на шахте золотодобывающей компании «Рифей» и гибели одного человека подтвердил глава администрации Окинского района Бурятии Матвей Мадасов. По его словам, сейчас выясняются подробности ЧП.

Золотодобывающий рудник «Владимирский» принадлежит компании ООО «Рифей», которая занимается добычей золота на трех месторождениях в Бурятии, включая Владимирское.