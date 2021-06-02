Задержан избивший девушку до потери сознания житель Смоленска, ему грозит 10 лет

В Смоленске полиция задержала мужчину, избившего девушку и оставившего ее лежать без сознания всю ночь. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД по региону Наталью Гурееву.

Нападавшим оказался ранее судимый местный житель 1989 года рождения, сейчас его заключили под стражу.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Нападавшего удалось найти с помощью видеозаписи с камеры наблюдения.

На ней видно, как мужчина ударом кулака в голову сбивает девушку с ног и уходит. Через некоторое время он возвращается, оттаскивает ее и начинает добивать. После этого злоумышленник просто исчезает.

Девушка пролежала до утра без сознания. Позже ее госпитализировали, сейчас она находится в больнице.

Как пишет Telegram-канал Baza, местные жители рассказывают, что мужчина – отъявленный женоненавистник и нападает на девушек не в первый раз. По их словам, он лечился в психиатрической клинике, но после того, как выходил, продолжал свои нападения.