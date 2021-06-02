В центре Москвы после конфликта со стрельбой задержаны трое мужчин

Трое мужчин задержаны после конфликта со стрельбой в центре столицы. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе главка столичной полиции, инцидент произошел на Марксистской улице, в Таганском районе Москвы. «Между тремя гражданами произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин выстрелил из травматического оружия»,— уточнили в пресс-службе ведомства.

Отмечается также, что пострадавших в результате конфликта нет. Все участники потасовки задержаны и доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства.

Как пишет Telegram-канал MASH, пострадали все трое мужчин, но в больницу с ранением руки и ноги поехал только один из них.