СК проверяет видео блогера с летящим вертолетом и примотанным к нему человеком

Следственный комитет проводит проверку из-за видео, на котором известный блогер скотчем примотал знакомого к вертолету, после чего совершил полет вместе с ним. Об этом сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает РИА Новости.

СКР предварительно установил, что с 15 по 20 мая видеоблогер Михаил Литвин договорился о съемках с владельцем вертолета Robinson R44.

В результате пилот разрешил прикрепить мужчину скотчем к нижней части фюзеляжа вертолета и «осуществил полет, не отвечающий требованиям безопасности, подвергнув жизнь и здоровье героя сюжета опасности».

По словам Марковской, вертолет уже изъят, пилот отстранен от полетов, организована доследственная проверка, а по ее окончанию будет принято решение.

Как пишет Лента.ру, популярный блогер Михаил Литвин устраивал челленджи среди своих друзей, одним из которых был подъем в воздух человека, прикрепленного к вертолету. Его друг Евгений согласился принять вызов, хотя сам автор признал его жестоким и небезопасным. После выполнения трюка знакомый блогера получил 85 тысяч рублей. Никто не пострадал.