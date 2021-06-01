В Петербурге задержан расклейщик интимных объявлений, выстреливший в человека

Петербургская полиция задержала расклейщика интимных объявлений, который выстрелил в мужчину за сделанное ему замечание. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное МВД.

Как сообщается, инцидент произошел 31 мая, когда местный житель сделал замечание неизвестному, расклеившему листовки «с рекламой услуг интимного характера».

После этого между ними завязался конфликт. Расклейщик сначала угрожал противнику «предметом, похожим на пистолет», а затем произвел выстрел, после чего сел в автобус и скрылся с места преступления.

Подозреваемого быстро нашли, им оказался 28-летний житель Фрунзенского района.

Отмечается, что полицейские изъяли у него аэрозольное устройство и составили административный протокол. К настоящему моменту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

О состоянии пострадавшего не сообщается.