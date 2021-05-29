Полицейский в Новосибирске случайно пустил пулю в голову 19-летнему парню

Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудника ДПС, который случайно пустил пулю в голову 19-летнему мужчине, вступившемуся за своего друга: его тащили в машину для установления личности. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения СК. Сам инцидент попал на видео.

Молодой человек пытался помешать полицейским посадить его друга в служебный автомобиль — правоохранитель зачем-то достал оружие, взвел курок и направил его на безоружного мужчину. Завязалась борьба, полицейский даже не столько дрался парнем, сколь пытался держать его, обхватив сзади — пистолет невольно упирался мужчине в висок и в какой-то момент прогремел выстрел (звука на видео не слышно), после чего старший лейтенант ДПС ни сразу понял, что произошло и выглядел совершенно шокированным.

В СК это расценили как превышение должностных полномочий и возбудили дела по статьям 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») и 286 («Превышение должностных полномочий»).

Инцидент произошел 28 мая. Как пишет СК, выстрел «причинил потерпевшему пулевое ранение головы». По данным издание Sota.Vision, пострадавший пока жив, он госпитализирован.

«Помните, с чего начались протесты BLM в США? Полицейский положил на землю чернокожего и задушил коленом. Ну, вот вам БЛМ по-русски. Полицейский в Новосибирской области положил на капот кавказца и застрелил, — комментирует произошедшее политик Дмитрий Гудков. — В обоих случаях, судя по всему, убийство произошло случайно. Разницы никакой»