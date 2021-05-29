Машина Росгвардии сбила двух детей прямо на переходе. Возбуждено уголовное дело

Отделение Росгвардии в Брянской области начало проверку в отношении сотрудников, которые во время исполнения обязанностей за рулем ведомственного автомобиля сбили двух малолетних детей, преходивших дорогу на зеленый свет светофора в городе Новозыбково. Дети выжили.

«В связи с ДТП с участием автомобиля Росгвардии начата служебная проверка, все виновные по ее результатам будут наказаны, в отношении них будут приняты меры дисциплинарного и другого воздействия», — пояснил ТАСС глава пресс-службы ведомства Андрей Краснопольский. Он также отметил, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Представитель Росгвардии в регионе также сообщил, что дети остались живы: оба госпитализированы, состояние одного оценивается как средней тяжести, второго — как «удовлетворительное», ему также назначено необходимое лечение.