В Крыму завершено дело начальник склада МВД, который воровал и продавал оружие

В Крыму завершено расследование дела в отношении бывшего начальника склада вооружения МВД Крыма, который обвиняется в похищении более 150 единиц оружия с целью продажи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление СКР.

Установлено, что мужчина похищал поступившее на утилизацию оружие, а также боеприпасы, обмундирование и оружие, переданное на временное хранение. Среди похищенного обнаружилась раритетная винтовка Мосина образца 1891-1930 годов.

Полицейский был задержан в мае 2020 года. В сообщении СК говорится, что следствие подтвердило факт кражи должностным лицом более 150 единиц оружия.

Экс-полицейский хранил украденное со склада имущество в тайниках в Ялте и на территории Симферопольского района, а сбывал его своим знакомым.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно направлено на рассмотрение в Киевский районный суд Симферополя.

Как уточнили в СК, мужчина обвиняется в присвоении чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения; хищении огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов с использованием служебного положения; незаконном сбыте гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения; незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении оружия, его основных частей, боеприпасов.