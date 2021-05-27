СМИ: актер Константин Котляров подрался с неизвестным мужчиной в центре Москвы

Актер Константин Котляров, известный по ролям в российских сериалах, подрался с мужчиной около одного из ресторанов в центре Москвы, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Как сообщается, конфликт произошел около часа ночи возле ресторана «Сандал» на Страстном бульваре.

Котлярова опознали в одном из мужчин очевидцы происшествия. Отмечается, что он душил своего соперника, прижав к земле. Свидетели конфликта вызвали полицию и скорую помощь. В результате драки артист получил ссадины и ушиб головы.

Личность соперника актера и причина конфликта не называются.

Константин Котляров известен по ролям в театре, кино, сериалах «Мосгаз», «Марш Турецкого», «Карпов» и другие. Всего в его фильмографии более 50 работ.