В Туапсе ввели режим повышенной готовности из-за разлива нефти в море

В Туапсе ввели режим повышенной готовности из-за разлива нефтепродуктов в Черное море. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГУМЧС по по Краснодарскому краю.

Как сообщается, нефтесодержащую жидкость обнаружили вчера при обследовании акватории Черного моря в 790 метрах от берега. В мэрии города рассказали, что водолазы нашли два места слабого вытекания нефтепродуктов из глубоководного канализационного коллектора. Первое обнаруженное пятно удалось убрать с помощью обработки сорбентом.

«В связи с проведением работ по ликвидации последствий выброса нефтепродуктов, в администрации города Туапсе проведено заседание КЧС и ПБ, на котором принято решение ввести на территории Туапсинского городского поселения режим функционирования "Повышенная готовность"», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас идут работы по ликвидации загрязнений. На месте работает опергруппа регионального главка спасательной службы.

Сообщается также, что сотрудники Росприроднадзора взяли пробы для анализа на превышения ПДК в воде и грунте, проводимые замеры в воздухе не выявили превышения. Мониторинг загрязненных участков Черного моря специалисты проводят с помощью беспилотников.

Виновником сброса нефтесодержащих продуктов в Черное море, по данным Росприродназдора, может быть предприятие, которое незаконно врезалось в сток или по санкционированному стоку слило нефтепродукты. По ее словам, в воду попало примерна тонна жидкости. Специалисты зафиксировали на воде остаточное загрязнение.

Прокуратура Краснодарского края и СК организовали проверку.