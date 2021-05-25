В Москве после сообщений о минировании проверяют метро, вокзалы и аэропорты

Специалисты проверяют все социально значимые объекты Москвы после информации о минировании.

Как пишет РИА Новости, в экстренные службы поступили сообщения о том, что в столице заминированы все станции метро, вокзалы, аэропорт, а также гостиница «Космос».

Агентство «Москва» сообщило об эвакуации 745 человек из «Космоса», расположенного на проспекте Мира, д. 150, после сигнала о якобы заложенной в здании взрывчатке. Источник агентства рассказал, что в гостинице работают городские службы, ведется проверка.

По словам источника ТАСС в экстренных службах, также поступило сообщение о минировании аэропортов Домодедово, Жуковский и Шереметьево.

В пресс-службе аэропорта Домодедово агентству ответили, что при анонимных угрозах предусмотрены стандартные процедуры и этот случай не исключение, поэтому сотрудники воздушной гавани совместно с силовыми структурами ввели необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности.