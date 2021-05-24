Мужчина расстрелял своего оппонента на детской площадке в Солнцево

На детской площадке в районе Солнцево мужчина расстрелял из травматического пистолета своего оппонента. Пострадавший находится в больнице.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел накануне, 23 мая, в Московском районе Солнцево.

«В больницу госпитализирован мужчина с огнестрельными ранениями в плечо, живот, ногу и грудь. Всего врачи насчитали шесть попаданий. Полиция нашла на месте происшествия на одной из детских площадок в Солнцево пять гильз и магазин от пистолета», — рассказал собеседник агентства.

Подозреваемого задержали, сейчас он находится в отделении полиции. Отмечается, что у него изъяли пистолет.

По факту случившегося организована доследственная проверка.