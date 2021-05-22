В Волгограде мужчина ранил троих из пистолета и сбежал

В результате конфликта в Центральном районе Волгограда, который закончился перестрелкой, пострадали трое молодых людей.

Как стало известно порталу V1.ru, между мужчинами, отдыхавшими в клубе Art.Joker, который находится в торговом центре, произошел конфликт. Они вышли на улицу, чтобы поговорить, там и произошла перестрелка. Поисками открывшего огонь мужчины сейчас занимается полиция.

В пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области рассказали, что конфликт произошел около 4 часов ночи возле торгового центра «Европа Сити Молл». Неустановленное лицо причинило телесные повреждения 3 местным жителям, которые были госпитализированы в медицинские учреждения. Проводится проверка.

В клубе заявили журналистам, что ничего не знают о происшествии. «Мы о таком не слышали, у нас ничего не было... Что было возле торгового центра, тоже не знаем, все спать уехали после закрытия», – сообщили в заведении.

Уточняется также, что пострадавших доставили в 25-ю больницу Дзержинского района и в 12-ю больницу в Краснооктябрьском районе, у одного из них выявлены признаки травматического шока.