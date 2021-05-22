В Москве тренер по фигурному катанию выстрелил в голову девушки

В Москве мужчина в шутку приставил пистолет к голове девушки и случайно выстрелил. Видеозапись происшествия опубликовал Telegram-канал Baza.

Как сообщается, стрелявшим оказался 42-летний тренер по фигурному катанию Денис Егоров. Происшествие произошло, когда к нему приехали две девушки, чтобы договориться о тренировках. Их разговор проходил возле подъезда дома и попал на камеру видеонаблюдения.

В один момент Егоров достал пистолет, чтобы похвастаться, и стал направлять его на своих собеседниц.

Сначала он направил пистолет на одну девушку, но та отклонилась, тогда он приставил его ко лбу другой и спустил курок, видимо, забыв, что пистолет заряжен.

Выстрел не пробил кость, однако серьёзно повредил лицо девушки. Сейчас пострадавшая находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает. Егоров дает показания в полиции.