Число погибших при ремонте очистных сооружений под Таганрогом увеличилось до 11

В Ростовской области число погибших из-за отравления метаном на очистных сооружениях увеличилось до 11. Об этом ТАСС сообщил глава администрации города Андрей Лисицкий

«Один человек скончался в больнице», – сообщил глава администрации. До этого сообщалось о десяти погибших сотрудников водоканала.

Лисицкий также добавил, что еще пять человек были доставлены в больницу скорой медицинской помощи Таганрога. По данным администрации, в реанимации остаются четыре человека. Представитель администрации добавила, что угроза жизни пациентов сохраняется.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко объявил 22 мая днем траура. «22 мая объявлено днём траура в связи с трагедией, произошедшей в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района. Все мероприятия, запланированные на этот день, отменены. Последние звонки в школах города пройдут 23 мая», – написал Логвиненко в своем Instagram.

Трагедия произошла на территории поселка Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области во время проведения ремонтных работ на очистных сооружениях. Из-за ЧП погибли сотрудники местного водоканала, ещё несколько человек находятся в больнице в тяжёлом состоянии. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, отравление метаном произошло из-за того, что сотрудники водоканала проводили работы без средств защиты.