В Сальвадоре у экс-полицейского нашли "тайное кладбище" с десятками женских тел

У задержанного в Сальвадоре бывшего полицейского обнаружили на заднем дворе трупы десятков убитых им женщин.

Как пишет The Guardian, сейчас власти Сальвадора проводят на этом месте раскопки.

Уточняется, что речь идет о 51-летнем бывшем детективе Уго Эрнесто Осорио Чавесе. Полиция предполагает, что на «тайном кладбище» может находиться около 40 тел, большинство из которых, вероятнее всего, принадлежит женщинам.

Обыск у экс-полицейского начали после того как в начале мая Чавеса задержали по обвинению в убийстве женщины и ее дочери. Бывший правоохранитель, в отношении которого ранее проводилось расследование преступлений на сексуальной почве, признался в убийстве обеих.

У дома Осорио Чавеса полиция обнаружила семь ям с женскими телами. К настоящему времени извлечены останки как минимум 24 погибших.

Отмечается, что прокуратура разыскивает еще девять человек, которые могли выступать в качестве сообщников, помогавших заманивать к злоумышленнику жертв.

Возле дома Чавеса собрались десятки людей, которые думают, что их без вести пропавшие близкие могут быть среди убитых.