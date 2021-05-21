Семеро погибли в ходе ЧП на очистных сооружениях под Ростовом, еще пятерых ищут

В Ростовской области семь человек погибло из-за отравления метаном на очистных сооружениях. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, ЧП произошло на территории поселка Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области во время работ.

Сообщается о гибели семи человек, еще пятеро доставлены в больницу. Их состояние оценивается как различной степени тяжести.

Сейчас спасатели ведут поиски еще пятерых человек.

Как рассказала глава городской администрации Андрей Лисицкий «Интерфаксу», точное число погибших пока неизвестно из-за того что колодец, в котором произошел инцидент, затоплен. «Уже сейчас понятно, что их могло быть там 12 человек, а не 11 и не восемь, как это считалось ранее», — сказал он.

Пресс-службы прокуратуры и следственного управления СК РФ по Ростовской области подтвердили факт аварии, но не уточнили число пострадавших и погибших.