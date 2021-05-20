В Москве задержали студентов, обсуждавших в автобусе нападение на школу

Источник в правоохранительных органах, сообщил ТАСС о задержании молодых людей, которые обсуждали в автобусе план нападения на школу.

Оба задержанных оказались несовершеннолетними. Свои слова они объяснили полиции шуткой, и также добавили, что не относились серьезно к словам о нападении.

«Это была гипотетическая возможность, которую они обсуждали в виде шутки, никакого отношения это к реальному преступлению или к попытке совершения преступления не имеет», — рассказал юрист Тимур Маршани.

Он также сообщил, что полиция изъяла у задержанных нож-бабочку, пейнтбольный пистолет, бронежилет и биту.

Адвокат отметил, что молодые люди были задержаны законно, по подозрению в «реальной объективной возможности совершения преступления».

«Сейчас проводится проверка. В последующем они будут поставлены на профилактический учет»,— добавил он.

Ранее сообщалось о том, что полиция ведет поиск двоих молодых людей в Москве, обсуждавших в автобусе план нападения на школу. Как передает Telegram-канал BAZA, один из парней сказал: «Залетаем в школу, ты с ножом, а я с пистолетом».

Сегодня также сообщалось, что возле одной из школ в Санкт-Петербурге задержали подростка в амуниции и со страйкбольным пистолетом.