У школы в Петербурге задержали подростка в амуниции и с кобурой для пистолета

В Санкт-Петербурге около школы задержали подростка в обмундировании, похожем на форму силовиков и с кобурой для пистолета. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, о подозрительном человеке, который ходит у здания образовательного учреждения в амуниции, сообщили очевидцы.

«Его задержали, нашли кобуру. Что в ней, пока не ясно», — отметил источник и добавил, что предположительно, парень несовершеннолетний. Подробности в настоящий момент выясняются.

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), утром в полицию поступило сообщение от родителей учеников школы №147 в Санкт-Петербурге о том, что в школу пытался попасть мужчина в шлеме и с оружием в кобуре. Его не пустил охранник, завязалась драка. Прибывшие сотрудники полиции выяснили, что в форме и с пистолетом для страйкбола в школу пытался попасть ее 17-летний выпускник. Сейчас юношу опрашивают.