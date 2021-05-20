Самолет ВВС Польши подал сигнал о захвате

Самолет Boeing 737-86X, принадлежащий Военно-воздушным силам Польши, подал сигнал о захвате. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на портал OpenSky Alerts.

Как сообщается, диспетчер получил специальный код 7500, который означает, что авиасудно захвачено.

В настоящее время самолет пролетает над территорией Польши, недалеко от границы с Чехией.

На борту, предположительно, находятся представители польского военного командования.

Других подробностей инцидента и официального подтверждения этой информации пока нет.

Как пишет News.ru со ссылкой на польские СМИ, произошедшее может быть частью военных учений, стартовавших недавно в стране.