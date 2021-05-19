Разборки в духе 90-х: В Новосибирске в редакцию СМИ пришли "пояснять за статью"

Региональное издание «Новосибирск онлайн» сообщило, что 19 мая к ним в редакцию пришли три человека, среди которых адвокат Александр Шарин, и начали в крайне грубой форме требовать удалить статью о местной бизнесвумен Светлане Маниной. Разговаривать пришли персонально с автором материала Ильей Калининым, при этом юрист активно матерился и оскорблял всех присутствующих.

«Мы сели за стол, чтобы поговорить. Он стал выяснять, зачем я написал эту статью. Заявил, что она лживая, никаких аргументов не приводил. Потребовал ее удалить. Сказал, что он друг семьи Светланы Маниной», — рассказывает журналист. По его словам, после этой беседы крупный бородатый мужчина в хорошей физической форме схватил микрофон и начал отталкивать репортера от двери.

В какой-то момент в редакции нажали тревожную кнопку, но неизвестный не дождался полиции, поспешно покинув помещение и продолжая угрожать: «У тебя дочь есть? Да что мне ваш суд и правовое государство? Как закрою *** вашу редакцию, посмотрим, как вы будете потом кумекать, где работать со своими телефонами, видеокамерами».

Журналисты пожаловались в полицию на оскорбления и угрозы. Они уверены, что имело место нарушение статьи 144 УК РФ о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

Всё это очень напомнило им «разборки в духе 90-х».