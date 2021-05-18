Буря разрушила балкон в Петербурге и разрезала женщине лицо

Петербуржцы делятся потерям после бушевавшей вечером бури. Как пишет «Фонтанка», порывами ветра была разрушена кладка балкона жилого дома на Костромском проспекте у станции метро «Удельная».

Сотрудники МЧС опасаются, что в скоре в этом доме обрушится еще один балкон.

Недалеко от станции метро «Черная речка» ветром снесло крышу гаража, которая упала на машину. Также валились деревья и рекламную конструкцию.

Ало!

Питер, вы там живые хоть? pic.twitter.com/oS8OdXeL03 — Гарри Гольдберг (@bormotolOk) May 18, 2021

Один из Петербуржцев смог заснять, как молния ударила в крест Исаакиевского собора.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey Sukhov (@sergeysuxov)

«Бумага» пишет, что в Петербурге обрушился козырек на входе в торговый центр. У входа в ресторан быстрого питания в этот момент находилась женщина с детьми. Она успела заслонить собой детей, но пострадала сама. Очевидцы рассказывают, что у пострадавшей «разрезано все лицо». Один ребенок в результате ЧП сломал руку.