В Екатеринбурге мужчина зарезал троих знакомых, его самого ранили при задержании

В Екатеринбурге задержали мужчину, зарезавшего троих человек в сквере у железнодорожного вокзала. О происшествии сообщило РБК.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что нападавший при задержании его сотрудниками полиции попытался напасть на них, в результате чего был ранен и доставлен в больницу для оказания медпомощи.

По данным источника «Интерфакса», мужчина напал на своих приятелей в результате бытовой ссоры после того, как в компании закончился алкоголь. Позже в СУ СК по Свердловской области подтвердили, что конфликт произошел «на почве распития спиртного», а также сообщили о гибели троих пострадавших.

Горелых также отметил участие военных из патруля в задержании нападавшего. «Cодействие сотрудникам полиции в задержании нападавшего оказал наряд из трех военнослужащих Центрального военного округа из подразделения военной бригады радиоэлектронной борьбы, которые патрулировали вверенную территорию», — сообщил он.

Как пояснили Sobesednik.ru в пресс-службе Центрального военного округа, к военным с просьбой о помощи обратились граждане, сообщившие о мужчине с холодным оружием. «Военнослужащие оперативно отреагировали: один из них вызвал наряд полиции и заблокировал вход прохожих в парк, еще двое военнослужащих совместно с сотрудниками правоохранительных органов приняли участие в задержании агрессивно настроенного человека», — говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.