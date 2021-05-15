В Москве из-за ДТП с четырьмя машинами затруднено движение на Лужнецкой эстакаде

В Москве затруднено движение на Лужнецкой эстакаде из-за ДТП с участием четырех автомобилей, есть пострадавшие. Об этом сообщил дептранс Москвы в своем Telegram-канале.

«На внутренней стороне ТТК (Лужнецкая эстакада) в районе съезда с Андреевского моста произошло ДТП с участием четырёх автомобилей. По предварительной информации, есть пострадавший», — говорится в сообщении ведомства.

В департаменте также отметили, что для движения свободны две полосы, и порекомендовали выбирать водителям пути объезда.